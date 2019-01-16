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Подрыв российского бизнесмена в Абхазии попал на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
В Абхазии совершено покушение на российского бизнесмена Михаила Еваленко, длительное время проживающего в республике. Об этом «Sputnik Абхазия» сообщил помощник генерального прокурора республики по связям с общественностью Даур Амичба.
В ночь на среду, 16 января, пресс-служба МВД Абхазии сообщила, что днем 15 января в поселке Лдзаа Гагрского района произошел взрыв автомобиля Audi Q7, в результате чего пострадал один человек.
Амичба сообщил, что взрыв был направлен на убийство предпринимателя.
«На месте работали специалисты, которые предполагают, что между лобовым стеклом автомобиля и капотом находился пакет со взрывчаткой. Сам водитель пытался извлечь пакет, в результате чего произошел взрыв», — пояснил он.
Как отмечается, проживающая в Москве семья Еваленко после происшествия прибыли в Абхазию и приняли решение вывезти мужчину в Сочи.
«После взрыва пострадавшего доставили в сочинскую лечебницу, где ему была проведена операция, ему удалили оба глаза. Из Сочи его собираются направить в Москву, Михаил Еваленко находится в крайне тяжелом состоянии», — рассказал Амичба.
Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
В ночь на 14 января в Абхазии был убит россиянин Михаил Маслов. В МВД Абхазии сообщили, что двое неизвестных в масках, вооруженные ружьем, проникли на территорию домовладения в селе Тамыш, где проживал россиянин, и застрелили его. Прокуратурой Очамчырского района республики было возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Видео , Михаил Маслов , МВД , ИА Sputnik , Абхазия
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