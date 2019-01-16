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СК не обнаружил следов взрывчатки на месте взрыва в Шахтах 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следов взрывчатых веществ не обнаружено на месте обрушения квартир в жилом доме в Шахтах Ростовской области, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«Сотрудниками Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России в ходе проведения осмотра места происшествия с применением газоанализатора следов взрывчатых веществ не обнаружено», — сказала Петренко.
По её словам, по полученным смывам назначена химическая экспертиза.
Она отметила, что к настоящему времени разбор завалов завершён, местонахождение всех проживавших в квартирах установлено.
Ранее сообщалось, что все пятеро погибших опознаны.
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Происшествия , Светлана Петренко , СКР , Ростовская Область
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