Следов взрывчатых веществ не обнаружено на месте обрушения квартир в жилом доме в Шахтах Ростовской области, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«Сотрудниками Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России в ходе проведения осмотра места происшествия с применением газоанализатора следов взрывчатых веществ не обнаружено», — сказала Петренко.
По её словам, по полученным смывам назначена химическая экспертиза.
Она отметила, что к настоящему времени разбор завалов завершён, местонахождение всех проживавших в квартирах установлено.
Ранее сообщалось, что все пятеро погибших опознаны.