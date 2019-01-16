СК не обнаружил следов взрывчатки на месте взрыва в Шахтах

«Сотрудниками Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России в ходе проведения осмотра места происшествия с применением газоанализатора следов взрывчатых веществ не обнаружено», — сказала Петренко.

По её словам, по полученным смывам назначена химическая экспертиза.

Она отметила, что к настоящему времени разбор завалов завершён, местонахождение всех проживавших в квартирах установлено.

Ранее сообщалось, что все пятеро погибших опознаны.