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Сход лавины переломал сноубордисту кости в Крыму 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Ялта: новости, ЧП, полезная информация/vk.com
Сход лавины на Ангарском перевале в Крыму сломал рёбра и руку 34-летнему мужчине, который катался на сноуборде в компании друзей. Пострадавший не смог продолжить спуск из-за сильной боли.
Инцидент произошёл днём 16 января.
Сноубордиста спасли сотрудники МЧС, которые добрались до него пешком, везя за собой сани-волокуши. Он был доставлен в больницу со множественными переломами и подозрением на внутреннее кровотечение, передаёт издание «Аргументы недели-Крым».
Ранее News.ru писал, что на Краснодарский край идёт новый циклон со стороны Чёрного моря, который будет сопровождаться дождями и снегопадом. Больше всего циклон затронет Туапсе, Лазаревское и Сочи. В регионе уже объявлено экстренное предупреждение, сотрудники МЧС и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.
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Происшествия , МЧС , Республика Крым
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