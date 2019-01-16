Готовившееся покушение на Путина назвали неправдой 

Задержанный в Сербии Армин Алибашич по подозрению в организации террористической атаки не готовил покушение на российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Sputnik Србиjа со ссылкой на источники в силах безопасности страны.
«Его действия не имели абсолютно никакого отношения к визиту Владимира Путина в страну», — заявил собеседник агентства.
21-летнего ваххабита арестовали 13 января. Ранее 16 января сообщалось, что его задержали недалеко от города Нови-Пазар. Внимание полиции привлек его рюкзак, в котором в результате обнаружили винтовку с оптическим прицелом.
Во время обыска в его доме был найден целый арсенал оружия и оборудование для изготовления бомбы, в том числе химикаты и компоненты для детонатора. Кроме того, в помещении хранился флаг террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также агитационные материалы и литература этой организации.