Готовившееся покушение на Путина назвали неправдой

Задержанный в Сербии Армин Алибашич по подозрению в организации террористической атаки не готовил покушение на российского лидера Владимира Путина . Об этом сообщает Sputnik Србиjа со ссылкой на источники в силах безопасности страны.

«Его действия не имели абсолютно никакого отношения к визиту Владимира Путина в страну», — заявил собеседник агентства.

21-летнего ваххабита арестовали 13 января. Ранее 16 января сообщалось, что его задержали недалеко от города Нови-Пазар. Внимание полиции привлек его рюкзак, в котором в результате обнаружили винтовку с оптическим прицелом.