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Захватившие россиян у берегов Бенина пираты потребовали выкуп 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Пираты, захватившие судно с россиянами у берегов Бенина, вышли на связь. Об этом сообщает «5 канал» со ссылкой на председателя Российского профессионального союза моряков Юрия Сухорукова.
Пираты вышли на связь более чем через две недели после захвата контейнеровоза MSC Mandу в Гвинейском проливе и дали поговорить одному из заложников, капитану судна Андрею Иванову, с судовладельцем.
Иванов рассказал, что все захваченные в плен члены экипажа живы и содержатся в приемлемых условиях. В настоящее время обсуждается условия обмена, страна, где он будет проходить, а также сумма выкупа.
Судно MSC Mandy под флагом Панамы захватили в ночь с 1 на 2 января. На его борту находились 24 члена экипажа, из которых 23 — граждане России.
Происшествия , Андрей Иванов , Бенин
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