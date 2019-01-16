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Россиянину отменили наказание за видео «Поп поет Мурку» 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: 56orb - Новости Оренбурга / YouTube
Суд закрыл дело россиянина, приговоренного к штрафу за публикации экстремистского характера в социальных сетях. Об этом в среду, 16 января, сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Петербурга.
Обвиняемому Ивану Барбакову вменялась статья 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По версии следствия, он выложил в интернет изображение Иисуса Христа, которое, согласно заключению экспертов, унижало людей еврейской национальности, а также видео со священником, исполняющим «Мурку» в трапезной храма.
В ноябре прошлого года Калининский районный суд Петербурга оштрафовал Барбакова на 300 тысяч рублей.
В начале октября 2018 года президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, смягчающий статью 282 об экстремизме. Предлагается отменить уголовное наказание за разовые нарушения, которые не представляют серьезной угрозы для конституционного строя.
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Комментарии
Происшествия , Иисус Христос , Владимир Путин , Госдума
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