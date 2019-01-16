Россиянину отменили наказание за видео «Поп поет Мурку»

Суд закрыл дело россиянина, приговоренного к штрафу за публикации экстремистского характера в социальных сетях. Об этом в среду, 16 января, сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Обвиняемому Ивану Барбакову вменялась статья 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По версии следствия, он выложил в интернет изображение Иисуса Христа , которое, согласно заключению экспертов, унижало людей еврейской национальности, а также видео со священником, исполняющим «Мурку» в трапезной храма.

В ноябре прошлого года Калининский районный суд Петербурга оштрафовал Барбакова на 300 тысяч рублей.