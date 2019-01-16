Сбивший девушку судья пригрозил выслать из России очевидца ДТП

«Он еще парню одному угрожает, который был на видео, крепкий такой с бородой. Он угрожает, что вышлет его из страны. Парень сам беженец из Сирии. Но у него виза есть. Он ему говорит, когда будет кончаться виза, можете даже не приходить, вас вышлем из страны», — сказала женщина.

Она также опровергла слова Крикорова о том, что семья пострадавшей вымогает у него деньги.

«Крикоров теперь уже стал говорить, что я у него деньги вымогала. Я стерла его телефон и больше его слушать не хочу. Правоохранители никак с нами не взаимодействуют. Никто не звонил. Это наглая ложь, что я у него что-то вымогаю. Я даже ему не звонила, и он мне не звонил, пока все в прессу не попало. Последний раз вчера я с ним разговаривала», — объяснила Марина Зверева.

Судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров, комментируя « Комсомольской правде » инцидент, заявил, что мать сбитой им девушки потребовала от него три миллиона рублей.

«Есть объективное расследование, которое во всем разберется. Я не отрицаю, что был там, и готов возместить ущерб, если что-то требуется, о чем сказал сразу. Непонятно, почему об это стало известно только сейчас, если авария была в декабре? Дело в том, что с меня хотят три миллиона рублей. Эту сумму мне назвала мама этой девочки на следующий день», — пояснил судья.

Он опроверг информацию, что был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Рассматривается вопрос о проведении служебной проверки в отношении судьи.

«Руководство Краснодарского гарнизонного военного суда располагает информацией об имевшем место в декабре 2018 года дорожно-транспортном происшествии, участником которого являлся судья Краснодарского гарнизонного военного суда Крикоров Арсен Владимирович. […] В целях установления наличия в действиях судьи Крикорова А. В. дисциплинарного проступка, компетентными должностными лицами рассматривается вопрос о проведении служебной проверки в отношении Крикрова А. В.», — говорится в официальном ответе председателя Краснодарского гарнизонного военного суда Владимира Чибизова.

15 января стало известно о ДТП с участием пьяного мужчины, похожем на судью Крикорова. Инцидент произошел 21 декабря 2018 года. Автомобиль KIA сбил на пешеходном переходе 18-летнюю девушку, водитель попытался скрыться с места ДТП, но ему помешали очевидцы. Прибывшим полицейским мужчина заявил, что он судья.