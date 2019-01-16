Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Евросоюз "наказал" Петрова и Боширова
Евросоюз "наказал" Петрова и Боширова

Ответственных за вооружение российской армии обвинили в мошенничестве 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 2gis.ru
Руководителей 46 Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России обвинили в мошенничестве на сотни миллионов рублей. Об этом в среду, 16 января, сообщает РБК.
Военно-​следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве возбудило уголовное дело о хищении четверти миллиарда рублей в отношении начальника второго управления 46 ЦНИИ, полковника Михаила Котова, а также его заместителя Василия Козланжи. Им вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
По версии следствия, Котов с 2016-го по 2018 год вместе с другими неустановленными лицами оформлял фиктивные договоры с коммерческими фирмами, которые выполняли научно-исследовательские работы для 46 ЦНИИ. По факту никакие работы не проводились. По версии следствия, ущерб от действий полковника может превышать 250 миллионов рублей.
Пока в качестве меры пресечения Котову избран запрет определенных действий: он не может общаться с коллегами и подчиненными, а также не имеет права покидать свою квартиру с 22.00 до 6.00. Его заместитель Козланжи заключен под домашний арест.
По данным сайта Минобороны, основные задачи 46 ЦНИИ — обоснование перспектив развития системы вооружения вооруженных сил России, разработка и утверждение госпрограмм вооружения. При головной роли института разработана и утверждена последняя госпрограмма вооружения до 2027 года стоимостью более 19 триллионов рублей.
Последние новости
В России нашли замену доллару Готовившего покушение на Путина арестовали в Сербии Число жертв взрыва в жилом доме в Шахтах увеличилось
Комментарии1
Происшествия , Армия , Михаил Котов , Министерство обороны , СКР , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рюкзак с винтовкой: как готовилось покушение на Путина
Евросоюз «наказал» Петрова и Боширова11
В столице объявили «желтый» уровень опасности
Путин и Абэ развязывают курильский узел
Первые кадры взрыва под Петербургом
Видео
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
00:53
В столице объявили «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
03:26
Евросоюз «наказал» Петрова и Боширова
Европа В мире
04:02
Макаревича раскритиковали за новую должность
Шоу-бизнес
00:28
Порошенко рассказал о напугавшем «российских танкистов» оружии
Конфликты Армия
00:45
Стриптизерша обнажилась в банке ради автокредита
Происшествия Общество
07:50
Рюкзак с винтовкой: как готовилось покушение на Путина
Происшествия Статьи
01:13
Под Петербургом прогремел мощный взрыв
Происшествия
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
00:14
Лаврова назвали министром иностранных дел Германии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение