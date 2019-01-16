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Сотрудники ФСБ разоблачили работавшего в Крыму агента СБУ 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Фото: ssu.gov.ua
Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Воронежской области разоблачили агента СБУ, который работал на территории Крыма. Как сообщает ведомство, Леонид Каплун занимался пассажирскими перевозками по направлению Киев — Симферополь — Севастополь. Украинские спецслужбы завербовали его во время прохождения пограничного контроля на пункте пропуска «Каланчак».
«Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию о дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Республики Крым, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в МАПП «Армянск» (Россия)», — сказано в сообщении ФСБ.
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Российское ведомство уточняет, что агент СБУ, которому украинские силовики присвоили псевдоним «Рыжий», не успел совершить преступлений, поэтому уголовное дело против него не возбуждалось. После того, как сотрудники УФСБ РФ по Воронежской области задержали Каплуна, он был выдворен из России. Также ему закрыли возможность въезда на территорию Российской Федерации сроком на 20 лет.
Ранее сообщалось, что в Самаре сотрудники УФСБ РФ задержали украинского шпиона.
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Комментарии
Происшествия , ФСБ , СБУ , Республика Крым , Севастополь , Симферополь
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