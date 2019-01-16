В африканском порту умер капитан судна мурманского пароходства

"Шестнадцатого января 2019 года скончался капитан т/х "Виктор Ткачев", находящегося в порту Абиджан (Африка)", — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, несколькими днями ранее капитан почувствовал недомогание, ему была оказана первичная медицинская помощь, после которой состояние моряка улучшилось.

"Накануне вечером в компанию поступила информация с судна об ухудшении состояния здоровья моряка. Судовладельцем была организована срочная доставка больного в медицинское учреждение города Абиджана. По дороге в госпиталь капитан скончался", — сообщили в пароходстве.

Отмечается, что официальная причина смерти работника пока не выяснена, окончательный диагноз установит медицинская экспертиза.