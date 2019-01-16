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В африканском порту умер капитан судна мурманского пароходства 

РИА Новости + ещё 4 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Капитан судна мурманского морского пароходства "Виктор Ткачев" скончался во время дороги в госпиталь африканского города Абиджана, причины смерти устанавливаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе пароходства.
"Шестнадцатого января 2019 года скончался капитан т/х "Виктор Ткачев", находящегося в порту Абиджан (Африка)", — говорится в сообщении.
Как отметили в компании, несколькими днями ранее капитан почувствовал недомогание, ему была оказана первичная медицинская помощь, после которой состояние моряка улучшилось.
"Накануне вечером в компанию поступила информация с судна об ухудшении состояния здоровья моряка. Судовладельцем была организована срочная доставка больного в медицинское учреждение города Абиджана. По дороге в госпиталь капитан скончался", — сообщили в пароходстве.
Отмечается, что официальная причина смерти работника пока не выяснена, окончательный диагноз установит медицинская экспертиза.
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Комментарии
Происшествия , Виктор Ткачев , РИА Новости , Абиджан
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