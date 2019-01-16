Экс-глава колонии в Сегеже попал за решётку

Сегежский городской суд приговорил бывшего начальника карельской колонии ИК-7 Сергея Коссиева к реальному сроку лишения свободы после пыточного скандала. Согласно решению суда, мужчина будет лишён свободы на два года и шесть месяцев за злоупотребление полномочиями.

Реальное наказание по тому же уголовному делу получил и его заместитель Анатолий Луист, которого приговорили к трем годам колонии общего режима , сообщает издание «7х7».

По данным следствия, руководители колонии направляли «непослушных» заключённых на бесплатные тяжёлые работы, вымогали у осуждённых денежные средства. Как ранее писал News.ru, правозащитники писали о пытках в данном исправительном учреждении. В ноябре 2016 года колонию посетили члены правозащитного Совета при президенте России, которые сообщили об имеющихся в исправительном учреждении нарушениях.