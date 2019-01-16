Москвичка пропала после обналичивания крупной суммы

Правоохранители устанавливают местонахождение москвички, которая пропала после снятия денег в банке в центре столицы. Об этом сообщили в полиции Москвы.

О пропаже 38-летней женщины сообщил в МВД её сожитель, с которой он проживает около пяти лет и воспитывает двух детей, передаёт АГН «Москва»

По словам заявителя, утром 15 января он вместе с сожительницей и детьми приехал в банк на улице Новая Басманная, чтобы снять вырученные от продажи квартиры 5,8 млн рублей. В кредитной организации сообщила, что придётся около двух часов ждать в очереди, после чего мужчина с детьми отправился домой, а его сожительница осталась в банке и по телефону информировала его о ходе дел.

Когда мужчина подъехал к банку, сожительница сообщила, что забрала деньги и ей осталось только пересчитать их и подписать бумаги. После этого связь с ней прервалась.

Через полтора часа ожиданий возле банка москвич отправился домой в надежде, что его спутница там, но до позднего вечера она так и не дала о себе знать. После этого он обратился в МВД, сотрудники которого сейчас выясняют обстоятельства инцидента.

Как писал News.ru, неизвестный вооружённый мужчина ворвался в один из салонов связи «Связной» и несколько раз выстрелил в воздух. Инцидент произошёл в поселке Московский на территории Новой Москвы.