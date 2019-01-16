Машины провалились в яму с кипятком в СПб

В Московском районе Санкт-Петербурга произошло чрезвычайное происшествие: в результате прорыва трубопровода на улице образовался провал с кипятком. Из-за аварии жильцы двух домов остались без отопления, пострадал один мужчина, который обварил стопы, ему оказана медицинская помощь. Однако случилась и ещё одна неприятность: несколько машин, припаркованных на улице, провалились в образовавшуюся яму с горячей водой, но, к счастью, в автомобилях в момент происшествия никого не было. Компания, которая обслуживает теплотрассу, уже сообщила, что оплатит владельцам пострадавших машин ремонт.