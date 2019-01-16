Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Машины провалились в яму с кипятком в СПб 

Рамблер 55 минут назад
В Московском районе Санкт-Петербурга произошло чрезвычайное происшествие: в результате прорыва трубопровода на улице образовался провал с кипятком. Из-за аварии жильцы двух домов остались без отопления, пострадал один мужчина, который обварил стопы, ему оказана медицинская помощь. Однако случилась и ещё одна неприятность: несколько машин, припаркованных на улице, провалились в образовавшуюся яму с горячей водой, но, к счастью, в автомобилях в момент происшествия никого не было. Компания, которая обслуживает теплотрассу, уже сообщила, что оплатит владельцам пострадавших машин ремонт.
Происшествия , Видео , Общество , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Японцы хотят вернуть четыре Курильских острова452
«Кровь стынет»: Песков рассказал, как ругается Путин241
Ведущий Первого канала рассказал о скромной зарплате60
США потребовали уничтожить российскую ракету18
Россия отказалась платить взнос в ПАСЕ20
Видео
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
00:28
Порошенко рассказал о напугавшем «российских танкистов» оружии
Конфликты Армия
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
00:50
Машины провалились в яму с кипятком в СПб
Происшествия Общество
01:48
Россия отказалась платить взнос в ПАСЕ
Политика
03:33
Кремль высказался о судьбе жителей Курил
Политика Азия
00:36
Лавина прошла сквозь отель
Происшествия Общество
07:24
Названа ракета-причина раздора России и США
Оружие Армия
03:19
Российскую певицу на Багамах покусала акула
Шоу-бизнес
00:40
В Шереметьево ответили закатившей скандал Лободе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение