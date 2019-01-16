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В Благовещенске полиция нашла трупы собак в приюте «Дружок» 

РИА Новости + ещё 1 29 минут назад
Фото: Р-Спорт
Полиция обнаружила трупы собак в приюте "Дружок" села Чигири Благовещенского района Приамурья, рассказали РИА Новости в межмуниципальном отделе МВД России "Благовещенский".
Как пояснили в полиции, о ситуации в приюте стало известно в ходе мониторинга СМИ.
"На место выехала следственно-оперативная группа, сотрудниками полиции был проведен осмотр места происшествия, выявлен и зафиксирован с помощью фотосъемки и видео факт нахождения на данной территории трупов собак, продолжается проверка", — сообщила представитель полиции.
Собеседница агентства уточнила, что были опрошены свидетели, в том числе волонтеры.
Во вторник прокуратура Благовещенского района организовала проверку по публикациям СМИ о нарушениях законодательства при содержании животных в приюте села Чигири.
Волонтер Ирина Полякова накануне рассказала РИА Новости, что приют находится в поле зрения зоозащитников с 2014 года. По ее словам, собаки худые и голодные, на территории много трупов животных, скелеты. По словам Поляковой, руководитель "Дружка" отдыхает в Таиланде.
Волонтеры создали в соцсетях и мессенджерах группы для помощи животным.
"Около 15 собак уже забрали, около 30 остаются в "Дружке" полуживые. Все зоозащитные организации, все свободные волонтеры под завязку забиты. Принимаем в любом количестве помощь, корм, всех собак нужно откармливать", — рассказали волонтеры РИА Новости.
В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за живодерство, согласно которому максимальный срок лишения свободы за живодерство из хулиганских или корыстных побуждений составляет 3 года, помимо этого возможен штраф в размере 80 тысяч рублей. За аналогичное деяние, совершенное группой лиц, предлагается лишать свободы на срок от 3 до 5 лет. Ужесточается наказание за истязание животных в присутствии несовершеннолетних, а также использование садистских методов издевательств — до 5 лет лишения свободы.
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Происшествия , Общество , Ирина Полякова , Владимир Путин , МВД , РИА Новости
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