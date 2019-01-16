В Благовещенске полиция нашла трупы собак в приюте «Дружок»

Полиция обнаружила трупы собак в приюте "Дружок" села Чигири Благовещенского района Приамурья, рассказали РИА Новости в межмуниципальном отделе МВД России "Благовещенский".

Как пояснили в полиции, о ситуации в приюте стало известно в ходе мониторинга СМИ.

"На место выехала следственно-оперативная группа, сотрудниками полиции был проведен осмотр места происшествия, выявлен и зафиксирован с помощью фотосъемки и видео факт нахождения на данной территории трупов собак, продолжается проверка", — сообщила представитель полиции.

Собеседница агентства уточнила, что были опрошены свидетели, в том числе волонтеры.

Во вторник прокуратура Благовещенского района организовала проверку по публикациям СМИ о нарушениях законодательства при содержании животных в приюте села Чигири.

Волонтер Ирина Полякова накануне рассказала РИА Новости, что приют находится в поле зрения зоозащитников с 2014 года. По ее словам, собаки худые и голодные, на территории много трупов животных, скелеты. По словам Поляковой, руководитель "Дружка" отдыхает в Таиланде.

Волонтеры создали в соцсетях и мессенджерах группы для помощи животным.

"Около 15 собак уже забрали, около 30 остаются в "Дружке" полуживые. Все зоозащитные организации, все свободные волонтеры под завязку забиты. Принимаем в любом количестве помощь, корм, всех собак нужно откармливать", — рассказали волонтеры РИА Новости.