Скончался продюсер «Дозоров»

Продюсер «Дозоров» и «Иронии судьбы. Продолжение», актер и сценарист Алексей Кублицкий скончался в возрасте 46 лет в понедельник, 14 января. Об этом сообщает издание «Блокнот. Волгоград».

Продюсер умер в собственной квартире в Москвы. По предварительной версии, смерть наступила из-за отрыва тромба.

Прощание с Кублицким состоится 17 января в Красногорске. Продюсер будет похоронен в Волгограде — в его родном городе — 19 января.

Алексей Кублицкий родился 20 марта 1972 года в Волгограде, окончил МГУ им. М. В. Ломоносова . С 2001 по 2008 год работал ведущим продюсером в компании «Базелевс», с 2009 года — генеральным продюсером кинокомпании Production Value World Wide.

Он спродюсировал 25 фильмов, в том числе «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Дневной дозор», «Ночной дозор», «Иронии судьбы. Продолжение», сериалы «Громовы» и «Екатерина». Последней его работой стал сериал «Презумпция невиновности».