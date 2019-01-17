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Скончался продюсер «Дозоров» 

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Фото: Алексей Кублицкий / Facebook
Продюсер «Дозоров» и «Иронии судьбы. Продолжение», актер и сценарист Алексей Кублицкий скончался в возрасте 46 лет в понедельник, 14 января. Об этом сообщает издание «Блокнот. Волгоград».
Продюсер умер в собственной квартире в Москвы. По предварительной версии, смерть наступила из-за отрыва тромба.
Прощание с Кублицким состоится 17 января в Красногорске. Продюсер будет похоронен в Волгограде — в его родном городе — 19 января.
Алексей Кублицкий родился 20 марта 1972 года в Волгограде, окончил МГУ им. М. В. Ломоносова. С 2001 по 2008 год работал ведущим продюсером в компании «Базелевс», с 2009 года — генеральным продюсером кинокомпании Production Value World Wide.
Он спродюсировал 25 фильмов, в том числе «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Дневной дозор», «Ночной дозор», «Иронии судьбы. Продолжение», сериалы «Громовы» и «Екатерина». Последней его работой стал сериал «Презумпция невиновности».
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