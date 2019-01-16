Шестилетняя девочка погибла, задохнувшись из-за попавшего в рот воздушного шарика, в центре социальной реабилитации детей-инвалидов в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"По данным следствия, 14 января в центре социальной реабилитации для детей-инвалидов на юго-западе Москвы обнаружено тело девочки 2012 года рождения. Согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть ребенка наступила вследствие механической асфиксии (удушения) в результате перекрытия дыхательных путей инородным предметом, предположительно воздушным шаром", — сообщила Иванова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи допрашивают сотрудников реабилитационного центра.
Как сообщил ТАСС уполномоченный по правам детей в Москве Евгений Бунимович, несчастный случай произошел в реабилитационном центре "Бутово". ГБУ "Центр комплексной реабилитации инвалидов "Бутово" находится в ведении департамента труда и социальной защиты населения. Комментарий учреждения ТАСС получить пока не удалось.