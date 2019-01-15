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Грузовик с фекалиями врезался в самолет с пассажирами и сорвал рейс 

Lenta.ru + ещё 1 45 минут назад
Фото: @NYDailyNews
Рейс авиакомпании JetBlue из Нью-Йорка в Денвер задержали после того, как в самолет врезался грузовик с туалетными отходами. Об этом сообщает Fox News.
Инцидент произошел с лайнером Airbus A321 в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Когда самолет готовился к взлету, грузовик протаранил нижнюю часть фюзеляжа, после чего всем пассажирам пришлось покинуть лайнер, пока машину не извлекли из-под него.
Представители аэропорта не установили причину столкновения, однако сообщили, что ни пассажиры, ни водитель грузовика с нечистотами не пострадали.
В ноябре 2018 года пилот, празднующий свой последний полет, врезался крылом в пожарную машину после благополучной посадки. После приземления пожарные машины начали поливать лайнер водой, пока он медленно катился по кругу. Позже самолет врезался левым крылом в одну из них.
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