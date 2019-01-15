Владелец заблокированного на Украине танкера "Механик Погодин" подал жалобу на решение Херсонского суда, согласно которому судно не может выйти из порта Херсон, сообщила пресс-служба компании-судовладельца "Волжское пароходство".
Танкер "Механик Погодин" с 10 августа оказался заблокирован в морском торговом порту Херсон, а попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата. Формальная причина — строительство судна в 2011 году финансировала компания "ВЭБ-лизинг", входящая в санкционные списки Украины, но при этом с того же 2011 года единственным владельцем и распорядителем судна неизменно являлась российская "В. Ф. Танкер" (с середины декабря 2018 года вошла в состав "Волжского пароходства"), которая осуществляет его коммерческую эксплуатацию по своему собственному усмотрению, сообщала компания.
В декабре Херсонский административный суд вынес решение, согласно которому было отказано в удовлетворении требования судовладельца дать танкеру "Механик Погодин" возможность выйти из порта Херсон. В ноябре 2018 года представители судовладельца сообщали РИА Новости, что с момента незаконного задержания "Механика Погодина" суда компании не заходят в порты Украины.
"Десятого января 2019 года судовладелец танкера "Механик Погодин" — СК "Волжское пароходство" — подал апелляцию в Пятый апелляционный административный суд (г. Одесса, Украина) на решение Херсонского окружного административного суда Украины", — говорится в сообщении.
Жалоба направлена в апелляционную инстанцию через Херсонский окружной административный суд, ранее вынесший решение по делу, уточнили в компании.
"Ожидается, что суд до конца текущей недели примет к производству поступившую жалобу и определит дату рассмотрения спора в апелляционной инстанции. Общий срок рассмотрения апелляционной жалобы в соответствии с украинским законодательством не может составлять более 60 календарных дней после принятия акта об открытии производства", — добавила пресс-служба "Волжского пароходства".