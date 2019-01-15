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Суд продлил арест командиру украинских моряков 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лефортовский суд Москвы во вторник продлил заключение под стражей командира задержанных в Черном море украинских моряков Дениса Гриценко и еще трех обвиняемых, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Гриценко — командир дивизиона ВМС Украины, капитан второго ранга.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить Михаилу Власюку, Андрею Драчу, Денису Гриценко и Вячеславу Зинченко меру пресечения до 24 апреля", — огласила решение судья Елена Канева.
Ранее суд продлил меру пресечения тоже до 24 апреля еще восьми из 24 арестованных украинцев.
Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой операцией. По его мнению, провокация призвана была повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами.
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Происшествия , Денис Гриценко , Петр Порошенко , Владимир Путин , ФСБ , РИА Новости , Москва
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