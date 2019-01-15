Fox: умерла актриса Кэрол Чэннинг

Актриса Кэрол Чэннинг, получившая известность благодаря исполнению роли Долли Леви в бродвейском мюзикле "Хеллоу, Долли!" ("Hello, Dolly!", 1964), умерла в США на 98-м году жизни. Об этом во вторник сообщает телеканал Fox News со ссылкой на агента актрисы.

Согласно его информации, Чэннинг умерла утром во вторник в своем доме в американском городе Ранчо Мираж (штат Калифорния).

Кэрол Чэннинг родилась в 1921 году в Сиэтле (штат Вашингтон). Актриса начала свою театральную карьеру в 1941 году, успех пришел к ней после участия в 1949 году в постановке "Джентльмены предпочитают блониднок" ("Gentlemen Prefer Blondes") на Бродвее. В 1964 году она была удостоена премии "Тони" в номинации лучшая актриса в мюзикле после исполнения роли Долли Леви в "Хеллоу, Долли!". Актриса редко появлялась в кино, однако роль в мюзикле "Весьма современная Милли" ("Thoroughly Modern Millie", 1967) принесла ей номинацию на "Оскар" как лучшей актрисе второго плана и премию "Золотой глобус" в той же номинации.