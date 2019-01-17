Полсотни трупов собак обнаружены на территории приюта в Амурской области

Сотрудники прокуратуры Благовещенского района Амурской области провели проверку и обнаружили 47 трупов собак. Животные умерли из-за нарушений условия содержания в приюте села Чигири. Об этом сообщила пресс-службе ведомства.

Прокуратура провела проверку приюта животных в селе Чигири совместно со специалистами Управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области, а также ГБУ АО «Благовещенская РСББЖ». Обнаруженные трупы собак была обследованы на наличие чипов. Выяснилось, что животные были отловлены в ходе реализации муниципальных контрактов.

Реализация контрактов была возложена на индивидуального предпринимателя Золотарева. В приюте отсутствовали надлежащие условия для содержания собак. Предпринимателю было вынесено представление. Оно сейчас находится на рассмотрении. За фактическим устранением нарушений обязана проследить прокуратура Благовещенского района.

О нарушении правил содержания животных проинформированы соответствующие инстанции. В числе прочих и прокуратура Благовещенского района в МО МВД России «Благовещенский». Начата проверка по факту жестокого обращения с животными.