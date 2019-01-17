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Полсотни трупов собак обнаружены на территории приюта в Амурской области 

360tv.ru + ещё 16 35 минут назад
Сотрудники прокуратуры Благовещенского района Амурской области провели проверку и обнаружили 47 трупов собак. Животные умерли из-за нарушений условия содержания в приюте села Чигири. Об этом сообщила пресс-службе ведомства.
Прокуратура провела проверку приюта животных в селе Чигири совместно со специалистами Управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области, а также ГБУ АО «Благовещенская РСББЖ». Обнаруженные трупы собак была обследованы на наличие чипов. Выяснилось, что животные были отловлены в ходе реализации муниципальных контрактов.
Реализация контрактов была возложена на индивидуального предпринимателя Золотарева. В приюте отсутствовали надлежащие условия для содержания собак. Предпринимателю было вынесено представление. Оно сейчас находится на рассмотрении. За фактическим устранением нарушений обязана проследить прокуратура Благовещенского района.
О нарушении правил содержания животных проинформированы соответствующие инстанции. В числе прочих и прокуратура Благовещенского района в МО МВД России «Благовещенский». Начата проверка по факту жестокого обращения с животными.
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Происшествия , Видео , Генпрокуратура РФ , Амурская Область
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