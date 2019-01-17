В Испании спасатели третий день пытаются найти упавшего в колодец ребенка

Ребенок провалился в колодец глубиной 100 метров.

Спасатели на юге Испании уже третий день ищут двухлетнего мальчика, который упал в колодец глубиной 100 метров. Поиски осложняются тем, что диаметр скважины равен лишь 25 сантиметрам.

Ребенок пропал еще в воскресенье, 13 января, когда играл с двоюродным братом на улице. В Тоталан, расположенный на холмах, где и произошел инцидент, семья ребенка приехала к родственникам.

В поисках мальчика задействованы инженеры, геологи, а также военные. Специалисты уже осмотрели около 80-ти метров глубины скважины и обнаружили только пакет с конфетами, который был в руках у ребенка.

Одновременно спасатели пытаются прокопать горизонтальный тоннель, который подойдет к шахте сбоку. Спасатели надеются, что малыш остался жив, если попал в воздушный карман под землей. Однако затянувшиеся поиски снижают шансы на благополучный исход.