Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Омска заявил, что инопланетяне подбросили труп в его квартиру 

РИА Новости + ещё 1 37 минут назад
Фото: Следственный Комитет Российской Федерации
Пожилой житель Омска, в квартире которого обнаружили тело его приятеля, заявил следователям, что его подбросили инопланетяне, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
В управлении пояснили, что 14 января в квартире дома, расположенного на улице Малиновского в Омске, было обнаружено тело 53-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
"В результате следственных действий установлено, что к преступлению причастен 63-летний знакомый погибшего, который заявил следователям, что труп в квартиру подбросили инопланетяне. Однако по версии следствия, хозяин квартиры во время застолья несколько раз ударил кухонным ножом своего приятеля, причинив смерть", — говорится в сообщении.
Следователи устанавливают мотивы убийства и все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый арестован.
Последние новости
"Тебя не накормят!" Учителя в Челнах не пустили школьника в столовую Новогодний подарок от властей: украинцам предложили сжечь свои дома Крокодил съел биолога во время кормления
Происшествия , СКР , Омск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России93
Как Путин получает зарплату160
Кремль дал прогноз по войне в Донбассе267
Решена судьба Рыбки и Лесли85
Лукашенко предупредил об угрозе с Запада и Востока44
Видео
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
07:28
В Москве затопило метро
Новости Москвы
00:34
Решена судьба Рыбки и Лесли
Происшествия
01:10
Лукашенко предупредил об угрозе с Запада и Востока
В мире СНГ
04:18
Сколько стоит перевооружение армии России
Армия
00:58
Россия приняла решение по Курилам
Политика Азия
00:17
«Тебя не накормят!»:школьника не пускали в столовую
Образование Общество
01:01
В Китае сняли на видео детеныша редкого гиббона
Наука Наука и техника
00:51
На юго-востоке Москвы произошел крупный провал грунта
Происшествия
00:28
Пилот залезал в самолет через окно кабины
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение