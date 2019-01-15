Житель Омска заявил, что инопланетяне подбросили труп в его квартиру

В управлении пояснили, что 14 января в квартире дома, расположенного на улице Малиновского в Омске, было обнаружено тело 53-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

"В результате следственных действий установлено, что к преступлению причастен 63-летний знакомый погибшего, который заявил следователям, что труп в квартиру подбросили инопланетяне. Однако по версии следствия, хозяин квартиры во время застолья несколько раз ударил кухонным ножом своего приятеля, причинив смерть", — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают мотивы убийства и все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый арестован.