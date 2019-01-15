Житель Омска попытался переложить вину за найденный в его квартире труп на инопланетян, пишет «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).
14 января в квартире 63-летнего омича было обнаружено тело 53-летнего мужчины с ножевыми ранениями.
По подозрению в убийстве был задержан хозяин квартиры, знакомый погибшего. Однако он заявил, что непричастен к убийству, а труп ему подбросили инопланетяне.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.