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Подозреваемый в убийстве россиянин обвинил в преступлении инопланетян 

Рамблер + ещё 5 6 часов назад
Фото: public domain
Житель Омска попытался переложить вину за найденный в его квартире труп на инопланетян, пишет «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).
14 января в квартире 63-летнего омича было обнаружено тело 53-летнего мужчины с ножевыми ранениями.
По подозрению в убийстве был задержан хозяин квартиры, знакомый погибшего. Однако он заявил, что непричастен к убийству, а труп ему подбросили инопланетяне.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
Происшествия , СКР , Lenta.ru , Омск
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