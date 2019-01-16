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РЖД уволили обвиняемых во взятках сотрудников 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
"Российские железные дороги" (РЖД) оказывают содействие правоохранителям в выявлении всех обстоятельств дела о незаконном увеличении срока службы вагонов, компания провела свою проверку, упомянутые в деле сотрудники уволены, а материалы проверки переданы следствию, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Ведущего специалиста департамента безопасности РЖД и начальников трех железнодорожных станций обвинили в получении более одного миллиона рублей взяток за незаконное увеличение срока службы грузовых вагонов, сообщил ранее в среду Следственный комитет РФ.
"В ОАО "РЖД" ведется целенаправленная работа по противодействию коррупции. Компания оказывает необходимое содействие правоохранительным органам в выявлении всех обстоятельств данного дела. Ситуация, о которой идет речь, относится к периоду 2014-2016 годы. ОАО "РЖД" проведена собственная проверка, по результатам которой упомянутые сотрудники были уволены, а материалы проверки переданы следствию", — сообщили в РЖД.
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Происшествия , Криминал , СКР , МВД , РЖД , РИА Новости
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