Пропавшая после ЧП в Шахтах семья собиралась ехать в Москву, сообщил сосед

Семья из трех человек, которую ищут под завалами обрушившегося дома в городе Шахты Ростовской области , собиралась в середине января ехать в Москву , рассказал РИА Новости их сосед с седьмого этажа Борис Курдов.

По его словам, три человека, судьба которых после обрушения дома неизвестна, — супруги Владимир и Ольга Пашутины, а также их старшая дочь Татьяна. Их квартира находилась на восьмом этаже дома.

"Семья занималась разведением аквариумных рыбок: Владимир делал аквариумы, а жена с дочкой их продавали на базаре… Они собирались в середине января ехать в Москву за кормом для рыбок, им его из Индонезии привозили", — рассказал мужчина.

Сейчас, по его словам, на связь вышла младшая дочь Пашутиных, которая некоторое время назад закончила школу и уехала жить в Словакию. "Родители Володи тоже приезжали — не смогли дозвониться им на телефоны. Я тоже звонил, но телефон показывает тайм-аут", — добавил собеседник агентства.

Сам он сейчас с семьей находится в другой квартире, где и был на момент взрыва. "Мы там не ночевали. На другой квартире были, а вчера нам звонит соседка через стенку и говорит — не волнуйтесь, девятого этажа нет. Дверь входная у нас вылетела", — рассказал Курдов.

В понедельник утром произошел взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты, частично обрушились 8-й и 9-й этажи. По данным МЧС, спасены семь человек. Два человека погибли.