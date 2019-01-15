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Кусок льда упал на мужчину в центре Москвы 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Во вторник, 15 января, в Москве госпитализировали мужчину, на которого упал кусок льда с крыши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в Лялином переулке в центре города. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.
По информации РЕН ТВ, мужчина пока не пришел в сознание.
Источник «Московского комсомольца» в правоохранительных органах заявил, что пострадавший 51-летний мужчина проходил мимо дома 19 корпус 1 по Лялиному переулку, когда на него упал лед.
Место происшествия начали осматривать сотрудники полиции.
В конце 2018 года на Большой Декабрьской улице в центре Москвы сосулька упала на 72-летнюю женщину. Пенсионерка попала в больницу с открытой раной в височной области головы.
Происшествия , МВД , Московский комсомолец , Москва
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