Кусок льда упал на мужчину в центре Москвы

Во вторник, 15 января, в Москве госпитализировали мужчину, на которого упал кусок льда с крыши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Лялином переулке в центре города. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

По информации РЕН ТВ, мужчина пока не пришел в сознание.

Источник « Московского комсомольца » в правоохранительных органах заявил, что пострадавший 51-летний мужчина проходил мимо дома 19 корпус 1 по Лялиному переулку, когда на него упал лед.

Место происшествия начали осматривать сотрудники полиции.

В конце 2018 года на Большой Декабрьской улице в центре Москвы сосулька упала на 72-летнюю женщину. Пенсионерка попала в больницу с открытой раной в височной области головы.