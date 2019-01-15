Соседка рассказала о пропавшей под завалами в Шахтах семье

В понедельник утром произошел взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты, частично обрушились 8-й и 9-й этажи. По данным МЧС, спасены семь человек, двое погибли, судьба еще троих неизвестна. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, под завалами может находиться семья из трех человек — супруги, предположительно, 1972 года рождения, и их дочь 1993 года рождения.

Квартира Марины Кондратьевой находилась напротив той, где проживали Пашутины, которых сейчас ищут под завалами. "Очень переживаем за наших соседей, они жили прямо напротив нас — Владимир, Ольга, Татьяна Пашутины, взрыв произошёл над ними. Ирина, младшая дочь, жива, вышла на связь, но находится за границей", — рассказала Кондратьева.

По словам соседки, у Пашутиных свое ИП по разведению и продаже рыбок. "Благополучная полная семья, они в наш дом переехали лет 16-18 назад, мы сразу подружились. Младшая дочь только закончила школу. Старшая Таня вроде заочно училась, родителям помогала с рыбками, у них на рынке точка", — добавила женщина.

По словам собеседницы агентства, ее квартира пострадала, семья чудом спаслась. "Сейчас все живут у меня в соседнем доме тут же на Хабарова, я от родителей 2 года назад съехала. В том доме (где был взрыв. — Прим. ред.) живут отец, сестра и племянник", — добавила она.