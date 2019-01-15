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В Волгограде из-за аварии более пяти тысяч жителей остались без отопления 

РИА Новости + ещё 2 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Более пяти тысяч жителей Волгограда остались без отопления из-за аварии на тепломагистрали, в зону отключения попали детские сады и школы, сообщили РИА Новости в городских "Концессиях теплоснабжения".
Как сообщили РИА Новости в компании, в Красноармейском районе Волгограда произошел порыв 700-миллиметровой трубы тепломагистрали, которая капитально не ремонтировалась более 40 лет. Температура на улице в районе нуля градусов.
"В зону отключения отопления попали несколько десятков домов, в том числе соцучреждения — детские сады и школы. Это порядка 5 тысяч человек. Горячее водоснабжение там осталось. В течение дня авария должна быть устранена", — сообщили РИА Новости в компании.
По словам собеседника агентства, аварию устраняют более 30 специалистов и 15 единиц техники.
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