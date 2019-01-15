Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСБ о продлении ареста еще четырем украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить Богдану Головашу, Сергею Попову, Андрею Шевченко и Владимиру Терещенко меру пресечения до 24 апреля", — огласил решение судья Сергей Рябцев.
Ранее суд уже продлил также до 24 апреля меру пресечения арестованным по этому делу Роману Мокряку, Евгению Семидоцкому, Сергею Цыбизову и Андрею Опрыско.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.