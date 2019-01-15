Стала известна причина подтопления в московском метро

Причиной затопления нескольких станций Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена предварительно названа выбитая пробка тюбинга около служебной платформы при строительстве второго вестибюля станции "Окружная". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Мосметростроя".

Как отмечается, утром 15 января произошло краткосрочное поступление воды в правом тоннеле на перегоне между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы" салатовой ветки московского метро.

Подчеркивается, что течь уже ликвидирована, в настоящее время рабочие очищают пути и ремонтируют тюбинг.

Ранее сообщалось, что из-за подтопления были закрыты три станции Московского метрополитена.