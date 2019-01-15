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Стала известна причина подтопления в московском метро 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Газета.Ru
Причиной затопления нескольких станций Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена предварительно названа выбитая пробка тюбинга около служебной платформы при строительстве второго вестибюля станции "Окружная". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Мосметростроя".
Как отмечается, утром 15 января произошло краткосрочное поступление воды в правом тоннеле на перегоне между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы" салатовой ветки московского метро.
Подчеркивается, что течь уже ликвидирована, в настоящее время рабочие очищают пути и ремонтируют тюбинг.
Ранее сообщалось, что из-за подтопления были закрыты три станции Московского метрополитена.
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