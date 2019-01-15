Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В московском метро произошел второй за утро крупный сбой 

Мослента + ещё 19 38 минут назад
Фото: ТАСС
На участке между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская» Филевской линии московского метро перестали ходить поезда. Об этом говорится в сообщении «Московского метро» в Twitter.
В Москве затопило метро
«Поезда ходят между "Александровским садом" и "Багратионовской". Ориентировочное время восстановления движения — 30 минут», — говорится в сообщении. Сбой в движении объяснили техническими причинами, не приводя подробностей.
Ранее утром во вторник, 15 января, движение было временно прекращено на участке Люблинско-Дмитровской линии: станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» закрыли из-за поступления воды. Ущерба инфраструктуре нанесено не было.
Мослента: последние новости
Лужков отреагировал на грязевой коллапс в Тушинском тоннеле Последствия прорыва дамбы в Москве сняли с беспилотника Три станции метро закрыли в Москве из-за подтопления
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве затопило метро111
Песков рассказал о пенсии Путина409
Крым высказался о кораблях НАТО в Азовском море309
Назван кардинальный способ закончить войну в Донбассе398
Стала известна причина подтопления в московском метро
Видео
07:28
В Москве затопило метро
Новости Москвы
00:58
Россия приняла решение по Курилам
Политика Азия
00:40
Горит Киево-Печерская лавра
Пожары Происшествия
03:00
В метро заметили людей без штанов
Общество
05:33
Движение поездов на салатовой ветке метро восстановлено
Новости Москвы
00:43
Китай планирует «озеленить» Луну
Наука Наука и техника
00:51
«Мистраль» разбомбил катер в море
Армия Оружие
00:22
Опубликовано видео подтопления в метро
Новости Москвы
00:40
Лобода впервые прокомментировала скандал в Шереметьево
Шоу-бизнес
01:39
В Чечне объяснили массовые аресты и пытки геев
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение