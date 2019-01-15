Россиянина посадили за доведение до суицида многодетной жены

Верх-Исетский суд Свердловской области приговорил к четырем годам заключения местного жителя Амана Жангаулова за доведение до самоубийства супруги Любови Жангауловой. Об этом во вторник, 15 января, сообщило региональное издание E1.ru. Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима

В январе 2018 года мать девяти приемных детей из поселка Медного нашли мертвой. Экспертиза установила, что Любовь Жангаулова покончила с собой. Детей отправили в приют, через несколько дней дочь погибшей Любовь Деревянных обратилась в Следственный комитет с заявлением против отца. Она заявила, что Аман Жангаулов много лет бил и унижал ее мать.

«Отец всегда показывал, что любит детей, но любовь была страшная: если что-то было не так, как он хочет, он избивал, Я маму умоляла: уходи, нельзя так жить, мамочка, пожалуйста. Но я не представляла, что она вот так…», — рассказала потерпевшая в суде.

По ее словам, отец ревновал маму по надуманным поводам, обвинял ее в растратах и даже никогда не обращался к ней по имени, называя ее при детях «она», «скотина». Любовь Жангаулова часто ходила с синяками, которые маскировала.

По словам Деревянных, ее мать несколько раз хотела написать заявление о побоях в полицию, но впоследствии решала оставить все как есть, «жалела мужа, к которому относилась как к больному ребенку, боялась, что заберут детей, к которым была сильно привязана».

«В соответствии с заключением комиссии экспертов, в результате жестокого обращения у Жангауловой возникло состояние психической напряженности, которое способствовало восприятию ситуации как окончательно безвыходной. Решение о самоубийстве было принято Жангауловой непосредственно под влиянием психотравмирующего воздействия очередного конфликта с подсудимым», — отмечается в приговоре суда.

Свою вину Аман Жангаулов не признал, утверждая, что дочь Люба оговорила его, чтобы забрать семейный коттедж. Выбитый у жены зуб мужчина объяснил тем, что якобы случайно смахнул рукой чашку со стола, она влетела в зуб, который и так шатался. Осколки стекла, найденные в желудке покойной, объяснил тем, что незадолго до этого ей попался некачественный лаваш.

«За всю жизнь, может, раз пять я ей пощечину, защищаясь, дал и раз десять скотиной назвал, вот и вся моя вина», — заявил Жангаулов.

По его словам, он так и не понял, почему его жена покончила с собой.

Приговор отцу Любовь Деревянных прокомментировала так: «Наконец-то это закончилось. Это дело меня совсем вымотало. Меня спрашивали: не жалко ли отца? Да, жалко. Но и маму жалко, очень жалко ее».