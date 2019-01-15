Взрыв газа произошел в жилом доме под Брянском

В результате инцидента есть пострадавшие.

В частном жилом доме в селе Симонтовка в Брянской области произошла вспышка газа. В результате инцидента пострадали несколько человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Уточняется, что хлопок прогремел в Мглинском районе. В результате инцидента частично обрушилась внешняя панель дома, а также часть внутренней перегородки.

«Есть пострадавшие, доставлены в ЦРБ (центральная районная больница — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

В настоящее время причина вспышки бытового газа устанавливается.