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Взрыв газа произошел в жилом доме под Брянском 

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В результате инцидента есть пострадавшие.
В частном жилом доме в селе Симонтовка в Брянской области произошла вспышка газа. В результате инцидента пострадали несколько человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Уточняется, что хлопок прогремел в Мглинском районе. В результате инцидента частично обрушилась внешняя панель дома, а также часть внутренней перегородки.
«Есть пострадавшие, доставлены в ЦРБ (центральная районная больница — прим. ред.)», — говорится в сообщении.
В настоящее время причина вспышки бытового газа устанавливается.
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