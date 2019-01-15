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«Воздух сделать платным»: россиянам придумали новый налог
«Воздух сделать платным»: россиянам придумали новый налог

Рекордная партия кокаина нашлась рядом с Россией 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Государственная полиция Латвии
В результате международной спецоперации в Кокнесском регионе Латвии Государственная полиция изъяла более двух тонн кокаина. Об этом сообщает Delfi.
Оптовая цена вещества составляет 30 тысяч евро за килограмм, общая стоимость такой партии достигает 65 миллионов евро.
Начальник Госполиции Интс Кюзис отметил, что это рекордное количество наркотических средств, когда-либо изъятых на территории страны. Предполагается, что партия была предназначена для транзита в Скандинавию или Россию.
Груз поступил из Эквадора в виде 2199 брикетов, в каждом из которых содержалось по одному килограмму кокаина. Брикеты, спрятанные в 42 ящиках с бананами, были обнаружены 8 января сотрудниками полиции Латвии и копенгагенского филиала Агентства по борьбе с наркотиками США (US Drug Enforcement Administration).
По делу полиция задержала пятерых граждан Латвии, трое из которых уже арестованы.
Ранее в январе сообщалось, что за 2018 год налогово-таможенный департамент Эстонии (МТА) обнаружил рекордное число посылок с подозрением на содержание в них наркотических веществ. Наиболее распространенными наркотиками, поступившими в страну по почте, оказались каннабис, амфетамин, экстази и ЛСД.
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Происшествия , Прибалтика , Латвия
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