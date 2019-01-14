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В каирском аэропорту произошло ЧП с самолетом Emirates 

РИА Новости + ещё 1 52 минуты назад
Фото: Р-Спорт
Самолет авиакомпании Emirates был вынужден отменить взлет из аэропорта Каира из-за появления на взлетной полосе не имевшего права находиться там автомобиля, сообщает в понедельник эмиратское издание The National.
"Неожиданное торможение на высокой скорости повредило шины, и самолет был вынужден вернуться в терминал", — приводит издание слова представителя авиакомпании.
В результате рейс ЕК 928 из Каира в Дубай был задержан более чем на восемь часов, пока авиакомпания не предоставила пассажирам другой самолет. Судя по сообщениям в социальных сетях, инцидент произошел в прошлое воскресенье, 12 января.
Египетские власти начали расследование инцидента, говорится в заявлении Emirates.
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Происшествия , Emirates , Каир
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