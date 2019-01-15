В московской квартире спасли двух девочек в изможденном состоянии

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы двух девочек в изможденном состоянии, которые находились без присмотра родителей. Об этом передает ТАСС «Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних и представители органов опеки с плановой проверкой приехали в квартиру на 1-й Вольской улице. Они услышали, что дети плачут, однако войти в помещении не могли», — рассказали в пресс-службе столичного управления МВД. В ведомстве добавили, что приехавшие сотрудники МЧС вскрыли дверь. В квартире находились две девочки — пяти и полутора лет. Младший ребенок пытался за несколько часов до обнаружения самостоятельно принять ванну, однако он получил переохлаждение. Медицинский персонал подозревает, что у девочки может быть воспаление легких. Позже удалось найти мать, оставившую своих детей одних дома. 26-летняя женщина сообщила, что покинула квартиру якобы по делам с двумя другими детьми.