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В московской квартире спасли двух девочек в изможденном состоянии 

Мир24 + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы двух девочек в изможденном состоянии, которые находились без присмотра родителей. Об этом передает ТАСС.
«Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних и представители органов опеки с плановой проверкой приехали в квартиру на 1-й Вольской улице. Они услышали, что дети плачут, однако войти в помещении не могли», — рассказали в пресс-службе столичного управления МВД.
В ведомстве добавили, что приехавшие сотрудники МЧС вскрыли дверь. В квартире находились две девочки — пяти и полутора лет. Младший ребенок пытался за несколько часов до обнаружения самостоятельно принять ванну, однако он получил переохлаждение. Медицинский персонал подозревает, что у девочки может быть воспаление легких.
Позже удалось найти мать, оставившую своих детей одних дома. 26-летняя женщина сообщила, что покинула квартиру якобы по делам с двумя другими детьми.
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Происшествия , МЧС , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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