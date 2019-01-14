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На территории Киево-Печерской лавры горит двухэтажное здание 

РИА Новости + ещё 22 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Пожар площадью 200 квадратных метров вспыхнул на территории Киево-Печерской лавры, горит отдельно стоящее двухэтажное здание, сообщает Госслужба Украины по ЧС.
Сообщается, что в понедельник в 17.17 спасателям поступило сообщение, что горит здание на улице Лаврской, 23.
"По предварительной информации, двухэтажное отдельно стоящее здание, где произошел пожар, принадлежит к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры. Предварительно, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, по состоянию на 18.00 мск площадь пожара составляет ориентировочно 200 квадратных метров, на месте работает 11 единиц пожарно-спасательной техники и около 44 человек личного состава, тушение пожара продолжается.
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