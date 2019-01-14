На территории Киево-Печерской лавры горит двухэтажное здание

Пожар площадью 200 квадратных метров вспыхнул на территории Киево-Печерской лавры, горит отдельно стоящее двухэтажное здание, сообщает Госслужба Украины по ЧС.

Сообщается, что в понедельник в 17.17 спасателям поступило сообщение, что горит здание на улице Лаврской, 23.

"По предварительной информации, двухэтажное отдельно стоящее здание, где произошел пожар, принадлежит к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры. Предварительно, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, по состоянию на 18.00 мск площадь пожара составляет ориентировочно 200 квадратных метров, на месте работает 11 единиц пожарно-спасательной техники и около 44 человек личного состава, тушение пожара продолжается.