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Найдены новые жертвы обрушения жилого дома в Шахтах 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: ТАСС
Число жертв обрушения жилого дома в Шахтах Ростовской области, в котором взорвался бытовой газ, выросло до четырех. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, под завалами нашли тела еще трех жильцов дома. Региональное управление МЧС пока не подтверждает эти сведения.
МЧС объявило об угрозе обрушения дома в Шахтах
Ранее было известно об одном погибшем, помимо этого, невыясненной оставалась судьба четырех человек. Как передавал ТАСС со ссылкой на губернатора Ростовской области Валерия Голубева, под завалами могли оказаться пожилая женщина и семья из трех человек. Всего из-под завалов извлекли семь пострадавших, 140 были эвакуированы из дома.
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Происшествия , Валерий Голубев , МЧС , РЕН ТВ , ИТАР-ТАСС , Ростовская Область
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