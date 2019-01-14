13 января на Адамовича было совершено покушение во время концерта благотворительной организации «Большой оркестр праздничной помощи».
Адамович стоял в углу сцены, когда к нему подбежал человек и несколько раз ударил его ножом.
Преступник был задержан на месте, он назвал нападение на мэра местью партии «Гражданская платформа».
Адамович получил ранения сердца, диафрагмы и брюшной полости. Ему была сделана операция, которая длилась пять часов, за это время пациенту перелили почти 20 литров крови.
53-летний Павел Адамович возглавлял Гданьск с 1998 года.