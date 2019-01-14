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Мэр Гданьска умер после ножевых ранений 

Рамблер 9 минут назад
Мэр Гданьска Павел Адамович умер после покушения, сообщает «360» со ссылкой на местные СМИ.
13 января на Адамовича было совершено покушение во время концерта благотворительной организации «Большой оркестр праздничной помощи».
Напавший на мэра Гданьска объяснил свои действия
Адамович стоял в углу сцены, когда к нему подбежал человек и несколько раз ударил его ножом.
Преступник был задержан на месте, он назвал нападение на мэра местью партии «Гражданская платформа».
Адамович получил ранения сердца, диафрагмы и брюшной полости. Ему была сделана операция, которая длилась пять часов, за это время пациенту перелили почти 20 литров крови.
53-летний Павел Адамович возглавлял Гданьск с 1998 года.
Происшествия , Видео , Гданьск
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