Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские врачи шли два километра по сугробам к самоубийце 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: кадр видео
Врачам в Конаковском районе Тверской области пришлось пешком преодолеть два километра бездорожья и заснеженную трясину, чтобы помочь пациенту. Видео в понедельник, 14 января, было опубликовано в группе «Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как сотрудники скорой помощи идут по снегу через лес и кустарник вслед за проводником в валенках, который протаптывает тропу по высокому снегу.
«Вот так работает конаковский "медспецназ", — комментирует на заднем плане один из медработников. — Вот по таким завалам снежным добираемся до пациента. Снега — по колено и выше. Просто жестко».
«Идем заячьей тропой, — продолжает он. — Идти — пару километров, со всей выкладкой, с оборудованием. Впереди — сопровождающий. Конаковский район. Не везде у нас есть дороги. В некоторых случаях это даже направлениями нельзя назвать».
По информации «Московского комсомольца», пациент, к которому пробивались медики, предпринял попытку самоубийства. Спасти его не удалось. Эту версию подтверждают диалоги в видеоролике.
«Он ее любил до безумия», — сказал проводник. «Видно, как он ее любил. Плевать он на нее хотел», — ответил другой участник операции. «Ребенок же остался» — прокомментировал третий.
Последние новости
Россия оставит Белоруссию без денег Белоруссии спустя 10 лет понадобился американский посол Европе придется закупать больше российского газа
Комментарии
Происшествия , Тверская Область , Тверь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия приняла решение по Курилам294
Чем новый президент Бразилии пригрозил России245
Соловьев предсказал распад России из-за Курил150
Медведев поставил на место Лукашенко7
Мэр Гданьска умер после покушения29
Видео
00:58
Россия приняла решение по Курилам
Политика Азия
03:38
Пока вы спали: Захарова «поставила точку» в вопросе Курил
Общество
03:57
Соловьев предсказал распад России из-за Курил
Политика Общество
00:44
Путин отреагировал на ЧП под Ростовом
Политика
04:53
Слова Абэ о США разозлили Лаврова
Политика
04:34
Появилось видео с места взрыва в Ростовской области
Происшествия
02:17
Кушанашвили заявил о связях Рыбина с криминалом
Шоу-бизнес
00:31
Жители Петербурга устроили «перестрелку» фейерверками
Происшествия
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
03:04
Дочь Тереховой обратилась к россиянам за помощью
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение