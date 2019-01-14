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В Казахстане арестовали «целителя» после смерти пациента 

РИА Новости + ещё 1 53 минуты назад
Фото: CC0 / Public Domain
Народный целитель в Алма-Атинской области Казахстана взят под стражу, так как его пациент умер после пятидневного сеанса изгнания бесов, сообщила пресс-служба департамента полиции региона.
Двадцативосьмилетний мужчина скоропостижно скончался 12 января в своем доме. При проведении судебно-медицинской экспертизы у него обнаружили тупую травму грудной клетки со множественными переломами ребер и ушиб легких. Возбудив по данному факту уголовное производство, стражи порядка задержали местного целителя, который мог оказаться причастным к получению потерпевшим тяжелых травм и его последующей кончине.
"Официального заявления со стороны родных потерпевшего в полицию пока не поступало. Тем не менее, досудебное расследование проводится по статье 106 части 3 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". В качестве подозреваемого в материалах расследования выступает 63-летний мужчина, занимающийся так называемой нетрадиционной медициной", — говорится в сообщении полиции региона.
Следствие установило, что к целителю потерпевшего привели его родные. По их мнению, последние три года мужчина страдал от того, что в него вселись бесы.
"Так называемое излечение, то есть изгнание бесов, продолжалось в течение пяти дней, что, возможно, и привело к трагедии", — отмечается в сообщении.
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