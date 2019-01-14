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Разбившийся в Иране Boeing стоял в Киргизии восемь часов, заявили в Бишкеке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
Разбившийся в окрестностях Тегерана грузовой самолет Boeing 707, принадлежавший армии Ирана, простоял в аэропорту киргизской столицы восемь часов, при этом в Бишкеке его не заправляли, сообщила в понедельник пресс-служба министерства транспорта Киргизии.
"Заправку воздушного судна в Кыргызстане не производили. Судно пробыло в столице Киргизии с 23.10 (20.10 мск) вечера воскресенья до 7.16 утра (04.30 мск) понедельника. Одиннадцать человек выходили в город, 5 человек оставались в самолете", — пояснили в пресс-службе.
В сообщении также уточняется, что, по данным государственной пограничной службы Киргизии, судно "прибыло из Таиланда, было загружено (в Киргизии — ред.) мясом баранины".
Ранее сообщалось, что грузовой самолет Boeing 707, принадлежавший армии Ирана, летел из Бишкека в международный аэропорт "Пайам" в городе Карадж в пригороде Тегерана. Однако самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту "Фатх" в том же городе, где выехал за ограждение взлетно-посадочной полосы и въехал в жилой район, где в тот момент не оказалось жителей, после чего загорелся. Инцидент произошел в понедельник.
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Комментарии
Происшествия , Boeing , Бишкек , Иран , Кыргызстан , Тегеран
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