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Педагог колледжа может находиться под завалами дома в Шахтах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Следственный комитет России
Педагог местного колледжа Людмила Власова может находиться под завалами дома в городе Шахты Ростовской области, предположительно, взрыв газа произошел в ее квартире №72, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"Это пожилая женщина, судьба ее неизвестна. Она одна из тех четырех, которую ищут", — сказал собеседник агентства.
В понедельник утром в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты произошел взрыв газовоздушной смеси, разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Один человек погиб, семеро спасены из-под завалов. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал ранее, что под завалами могут находиться пожилая женщина и семья из трех человек.
Как сообщили РИА Новости в Шахтинском региональном колледже топлива и энергетики, Людмила Власова работает здесь педагогом. "Она в списке пострадавших после взрыва", — сообщили в колледже.
На сайте учебного заведения говорится, что Власова преподает инженерные дисциплины, а также "охрану труда" и "основы механических и слесарных работ".
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Комментарии
Происшествия , Людмила Власова , Василий Голубев , РИА Новости , Ростовская Область
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