Педагог колледжа может находиться под завалами дома в Шахтах

"Это пожилая женщина, судьба ее неизвестна. Она одна из тех четырех, которую ищут", — сказал собеседник агентства.

В понедельник утром в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты произошел взрыв газовоздушной смеси, разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Один человек погиб, семеро спасены из-под завалов. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал ранее, что под завалами могут находиться пожилая женщина и семья из трех человек.

Как сообщили РИА Новости в Шахтинском региональном колледже топлива и энергетики, Людмила Власова работает здесь педагогом. "Она в списке пострадавших после взрыва", — сообщили в колледже.

На сайте учебного заведения говорится, что Власова преподает инженерные дисциплины, а также "охрану труда" и "основы механических и слесарных работ".