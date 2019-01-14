В Саранске две девушки сожгли флаг России

Жительница Саранска опубликовала в сториз Instagram видео, на котором она вместе с подругой сжигает флаг России . Запись опубликована на странице «Саранск | Доска Позора» в соцсети «ВКонтакте».

На записи слышны комментарии девушек.

«Гори, ***. Хорошо горит, эх», — сказала одна из них.

Пользователи «ВКонтакте» нашли страницы девушек в соцсетях. Одна из них 1996 года рождения, а вторая — 1997-го. Их аккаунты в Instagram уже недоступны.

По данным РИА «Инфо-РМ», позже одна из девушек рассказала, что на видео они «сжигали старые вещи», и не знали, что за флаг грозит уголовное наказание. В управлении МВД по Мордовии агентству заявили, что уже начали проверку видео.

По данным «Известий Мордовии», девушки задержаны.

Максимальное наказание по статье 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом Российской Федерации или государственным флагом) составляет до одного года лишения свободы.

Надругательством над государственными символами считается «нанесение циничных надписей или рисунков, срывание флага или герба, сжигание их и т.п.». Субъектом преступления считается любое вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет.