Альпинисты МЧС России привлечены к работам на месте взрыва бытового газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Для работ на высоте привлечены альпинисты МЧС России", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что спасатели уже провели укрепление несущих конструкций и межэтажных перекрытий лестничных маршей, чтобы не допустить дальнейшего обрушения.
По его словам, в настоящее время ликвидация последствий чрезвычайной ситуации от МЧС России привлечены 366 человек и 65 единиц техники.
Подробнее о взрыве газа в доме в Ростовской области читайте в онлайн-репортаже РИА Новости