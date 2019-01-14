Альпинистов МЧС привлекли к работам на месте ЧП в Шахтах

"Для работ на высоте привлечены альпинисты МЧС России", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что спасатели уже провели укрепление несущих конструкций и межэтажных перекрытий лестничных маршей, чтобы не допустить дальнейшего обрушения.

По его словам, в настоящее время ликвидация последствий чрезвычайной ситуации от МЧС России привлечены 366 человек и 65 единиц техники.

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