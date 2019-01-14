Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Альпинистов МЧС привлекли к работам на месте ЧП в Шахтах 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Альпинисты МЧС России привлечены к работам на месте взрыва бытового газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Для работ на высоте привлечены альпинисты МЧС России", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что спасатели уже провели укрепление несущих конструкций и межэтажных перекрытий лестничных маршей, чтобы не допустить дальнейшего обрушения.
По его словам, в настоящее время ликвидация последствий чрезвычайной ситуации от МЧС России привлечены 366 человек и 65 единиц техники.
Подробнее о взрыве газа в доме в Ростовской области читайте в онлайн-репортаже РИА Новости
Последние новости
Взрыв газа в жилом доме в Шахтах США признали, что Германия вышла из повиновения Трамп или Болтон: кто руководит США на самом деле
Происшествия , МЧС , РИА Новости , Ростовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем новый президент Бразилии пригрозил России374
Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе
Почему россияне выступают за отставку правительства833
Белоруссии спустя 10 лет понадобился американский посол
Дочь Тереховой обратилась к россиянам за помощью
Видео
03:38
Пока вы спали: Захарова «поставила точку» в вопросе Курил
Общество
00:44
Путин отреагировал на ЧП под Ростовом
Политика
04:34
Появилось видео с места взрыва в Ростовской области
Происшествия
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
04:50
Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе
В мире СНГ
00:29
Раненному мэру Гданьска перелили 20 литров крови
Происшествия
02:48
Чем новый президент Бразилии пригрозил России
Латинская Америка В мире
04:24
Порошенко обратился с требованием к РПЦ
В мире Украина
01:00
Малахов демонстративно отписался от Лопыревой
Шоу-бизнес
04:08
Порошенко высмеяли за «томос-тур» по Украине
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение