Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер сотрудник Росгвардии, раненный в ноябре при стрельбе в Краснодаре 

РИА Новости + ещё 11 3 часа назад
Фото: Следком
Боец Росгвардии, раненный в конце ноября в перестрелке в Краснодаре при задержании неизвестного, скончался в больнице, сообщает ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
В конце ноября сообщалось о нападении неизвестного на сотрудников Росгвардии в Краснодаре. Росгвардейцы находились при исполнении и сидели в припаркованном патрульном автомобиле, а мужчина открыл по ним стрельбу. Ответным огнем нападавший был ликвидирован. Росгвардейцы получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Один из них был легко ранен в руку, второй — в голову, он был прооперирован. Врачи боролись за его жизнь, но во вторник стало известно, что боец скончался в больнице.
"Младший сержант полиции, 1997 года рождения, который пострадал в результате вооруженного нападения на экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в Краснодаре 29 ноября 2018 года, сегодня скончался в больнице", — говорится в сообщении.
По факту нападения на правоохранителей было возбуждено уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия". Руководство регионального главка Росгвардии ходатайствовало о поощрении этих бойцов за то, что они нейтрализовали нападавшего и тем самым не допустили жертв среди гражданского населения.
Последние новости
"Тебя не накормят!" Учителя в Челнах не пустили школьника в столовую Новогодний подарок от властей: украинцам предложили сжечь свои дома Крокодил съел биолога во время кормления
Комментарии
Происшествия , Краснодар , Краснодарский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нарушение протокола на встрече с Путиным, судьба Рыбки и другие события дня50
Китай готов довести войну с Америкой до первой крови218
В Шереметьево ответили закатившей скандал Лободе184
Порошенко рассказал о напугавшем «российских танкистов» оружии68
«Воздух сделать платным»: россиянам придумали новый налог681
Видео
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
07:24
Названа ракета-причина раздора России и США
Оружие Армия
03:19
Российскую певицу на Багамах покусала акула
Шоу-бизнес
00:40
В Шереметьево ответили закатившей скандал Лободе
Шоу-бизнес
07:28
В Москве затопило метро
Новости Москвы
00:53
Полицейские избили следователей в Уфе
Криминал Происшествия
01:02
Россия разочаровала США
В мире Политика
00:34
Решена судьба Рыбки и Лесли
Происшествия
01:10
Лукашенко предупредил об угрозе с Запада и Востока
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение