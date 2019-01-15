Умер сотрудник Росгвардии, раненный в ноябре при стрельбе в Краснодаре

Боец Росгвардии, раненный в конце ноября в перестрелке в Краснодаре при задержании неизвестного, скончался в больнице, сообщает ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В конце ноября сообщалось о нападении неизвестного на сотрудников Росгвардии в Краснодаре. Росгвардейцы находились при исполнении и сидели в припаркованном патрульном автомобиле, а мужчина открыл по ним стрельбу. Ответным огнем нападавший был ликвидирован. Росгвардейцы получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Один из них был легко ранен в руку, второй — в голову, он был прооперирован. Врачи боролись за его жизнь, но во вторник стало известно, что боец скончался в больнице.

"Младший сержант полиции, 1997 года рождения, который пострадал в результате вооруженного нападения на экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в Краснодаре 29 ноября 2018 года, сегодня скончался в больнице", — говорится в сообщении.

По факту нападения на правоохранителей было возбуждено уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия". Руководство регионального главка Росгвардии ходатайствовало о поощрении этих бойцов за то, что они нейтрализовали нападавшего и тем самым не допустили жертв среди гражданского населения.