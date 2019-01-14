Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очевидцы рассказали о первых секундах после взрыва газа в доме в Шахтах 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Жители дома в городе Шахты Ростовской области, где утром понедельника, 14 января, обрушились два этажа из-за взрыва бытового газа, рассказали о произошедшем.
«Взрыв сильный, диван прыгал», — рассказала телеканалу «360» жительница примыкающего дома.
Местные жители говорят, что слышали только один хлопок и сначала приняли его за взрыв петарды.
«Я на кровати подпрыгнул. Все легкое попадало», — сообщил мужчина, живущий ниже очага взрыва.
«Шесть утра, я уже просыпалась и слышу хлопок и летит все мимо окна. Я дверь на балкон открываю… кирпич этот валится», — рассказала Telegram-каналу Life Shot жительница дома.
Жительница соседней многоэтажки Наталья ранее рассказала, что в квартирах было настолько холодно, что люди там грелись газом.
Утром понедельника, 14 января, в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв газа. Обрушились два этажа, погибла женщина, судьба четырех человек, в том числе ребенка, остается неизвестной. Из-под завалов спасены восемь человек. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело.
Президент Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Названо вероятное место взрыва в доме в Магнитогорске Старшеклассник в Сызрани ударил учительницу по голове В МЧС предупредили об угрозе обрушения дома в Шахтах
Комментарии
Происшествия , Владимир Путин , Ростовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем новый президент Бразилии пригрозил России53
Почему россияне выступают за отставку правительства252
Аэропорты Москвы проверяют после звонков с угрозами
Москва и Токио начинают «войну» за Курилы120
Место крушения Boeing 707 попало на видео
Видео
03:38
Пока вы спали: Захарова «поставила точку» в вопросе Курил
Общество
00:44
Путин отреагировал на ЧП под Ростовом
Политика
04:34
Появилось видео с места взрыва в Ростовской области
Происшествия
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
00:29
Раненному мэру Гданьска перелили 20 литров крови
Происшествия
02:48
Чем новый президент Бразилии пригрозил России
Латинская Америка В мире
04:24
Порошенко обратился с требованием к РПЦ
В мире Украина
01:00
Малахов демонстративно отписался от Лопыревой
Шоу-бизнес
04:08
Порошенко высмеяли за «томос-тур» по Украине
В мире Украина
00:34
В Москву пришла оттепель
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение