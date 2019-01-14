Пострадавшие при взрыве газа в Шахтах получат от 200 до 600 тысяч рублей

Василий Голубев. Пострадавшие при взрыве газа в жилом доме в городе Шахты получат от 200 до 600 тысяч рублей, сообщил губернатор Ростовской области "Семье погибшей будет выплачен 1 миллион рублей. Пострадавшим — от 200 до 600 тысяч в зависимости от повреждений", — сказал Голубев журналистам. В понедельник утром в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты произошел взрыв газовоздушной смеси, разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Один человек погиб, семеро спасены из-под завалов. Подробнее о взрыве газа в доме в Ростовской области читайте в онлайн-репортаже РИА Новости