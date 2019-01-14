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Пострадавшие при взрыве газа в Шахтах получат от 200 до 600 тысяч рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пострадавшие при взрыве газа в жилом доме в городе Шахты получат от 200 до 600 тысяч рублей, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Семье погибшей будет выплачен 1 миллион рублей. Пострадавшим — от 200 до 600 тысяч в зависимости от повреждений", — сказал Голубев журналистам.
В понедельник утром в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты произошел взрыв газовоздушной смеси, разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Один человек погиб, семеро спасены из-под завалов.
Подробнее о взрыве газа в доме в Ростовской области читайте в онлайн-репортаже РИА Новости
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Происшествия , Василий Голубев , РИА Новости , Ростовская Область
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