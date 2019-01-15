Полиция установила личности участников драки около кафе в Пятигорске и возбудила уголовное дело о хулиганстве, сообщает ГУМВД РФ по Ставропольскому краю.
По сообщениям местных СМИ, несколько человек жестоко избивали мужчину около кафе, один из нападавших достал нож и нанес пострадавшему несколько ударов.
"По видеозаписи, выявленной накануне в социальных сетях о потасовке между молодыми людьми в Пятигорске, в городском отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "хулиганство, совершенное группой лиц", — сообщает ГУМВД.
Как отмечается, сотрудники полиции установили личности участников драки.
"В настоящее время полицейские проводят ряд следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия", — добавили в главке.