Полиция установила личности участников драки у кафе в Пятигорске

По сообщениям местных СМИ, несколько человек жестоко избивали мужчину около кафе, один из нападавших достал нож и нанес пострадавшему несколько ударов.

"По видеозаписи, выявленной накануне в социальных сетях о потасовке между молодыми людьми в Пятигорске, в городском отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "хулиганство, совершенное группой лиц", — сообщает ГУМВД.

Как отмечается, сотрудники полиции установили личности участников драки.